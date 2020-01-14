«Там никакой свободы слова нет»: Клинцевич ответил на заявление президента Эстонии

Эстония демонстрирует демократию, когда ограничивает свободу слова в стране и вводит цензуру в отношении журналистов радиостанции Sputnik. Об этом «360» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова президента Эстонии о разочаровании в России.

«На Sputnik прибалтийские страны демонстрируют демократию во всеуслышание, изолируя и возбуждая уголовные дела, так называемая европейская свобода слова. Там никакой свободы слова нет, есть абсолютная цензура и доминирование хозяина, который говорит: „Этих поставить в стойла“. Пусть стоят, она, Эстония, уже давно стоит в американском стойле», — отметил Клинцевич.

Он напомнил, что у Эстонии есть долги перед Евросоюзом, которые в 2020 году им нужно начать выплачивать. А это, считает сенатор, поставит под угрозу экономику страны, так что она не сможет выполнять социальные обязательства.

Зато у них сложилось очень хорошо: людей нет, бюджета нет, экономика развалена. В ближайшее время, я хотел бы президенту Эстонии напомнить, что в этом году им придется платить по долгам Евросоюза. Бесплатный сыр у европейцев только в мышеловке Франц Клинцевич.

Сенатор выразил уверенность, что Европа не простит прибалтийской стране долгов.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью местному изданию объявила, что жители ее страны после распада СССР надеялись на торжество демократии в России, но разочаровались.