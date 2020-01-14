Президент Эстонии заявил о разочаровании в России

«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так», — объявила Керсти Кальюлайд в интервью газете «Франкфуртер альгемайне».

Прибалтийские республики в числе первых решили покинуть СССР во время распада на основании того, что они были включены в состав СССР в 1940 году по советско-германскому договору 1939 года. Раньше о других о независимости объявила Эстония, составив в ноябре 1988 года Декларацию о суверенитете. Годом позже к ней присоединилась Латвия и Литва.

В августе 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин указами признал государственную независимость прибалтийских республик. СССР признал независимость Латвии, Литвы и Эстонии 6 сентября 1991 года.