Общество 27 февраля 2024, 02:05 Семья в Екатеринбурге отсудила у больницы 1,8 млн рублей за ошибку Е1: на Урале семья ребенка с катетером в сердце отсудила 1,8 млн у больницы Freepik

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Семья в Екатеринбурге обратилась в суд после ошибки врачей в детской больнице и смогла отсудить крупную сумму денег. Об этом сообщило издание Е1.

После рождения мальчика выяснилось, что его вес был ниже нормы. Ребенку назначили специальные препараты, которые вводили через катетер для новорожденных. В первый же день лечения кончик устройства отломился, остался в вене и позже попал в сердце.

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Младенца увезли в Москву, где специалисты достали 10-сантиметровый инородный предмет. После лечения родители написали заявление в Следственный комитет.

Экспертиза показала, что медсестры нарушили инструкцию и неправильно вытащили катетер. Судья обязал больницу пострадавшей стороне заплатить 1,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно о погибшем ребенке в утробе матери в Челябинске. Он умер из-за длительного ожидания родов. После жалоб роженицы, что плод начал меньше шевелиться, медики не предприняли никаких действий.