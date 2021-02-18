Клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» начались в Москве

Исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в московских поликлиниках. Об этом объявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины „Спутник Лайт“. <…> Российская часть исследований пройдет в Москве — на базе десяти городских поликлиник», — написал Собянин в своем блоге.

Принять участие в них может любой желающий россиянин. Уточняется, что человек ранее не должен был проходить вакцинацию «Спутником V». Кроме того, у него не должно быть противопоказаний. Записаться в качестве волонтера можно на сайте mos.ru.

Новый препарат разработали в Институте имени Гамалеи. Он должен устранить «основной недостаток классического „Спутника V“ — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель».

Прививку «Спутником Лайт» будут делать один раз. Иммунитет начнет формироваться через неделю после вакцинации. Максимально высоким он будет через четыре недели с момента визита к врачам.

«Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех привитых сформировался иммунитет. Известно, что на основном этапе международных клинических исследований примут участие три тысячи граждан РФ и три тысячи человек из Объединенных Арабских Эмиратов.