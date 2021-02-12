Один укол на экспорт. Российский «Спутник Лайт» облегчит жизнь и снизит риски

Завершена вторая стадия испытаний вакцины «Спутник Лайт». Препарат разработан для внешнего рынка, а россиян по-прежнему будут прививать «Спутником V». Работу отечественных медиков уже оценили во многих странах.

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая фаза клинических испытаний российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» подходит к концу.

Впервые о намерении российских ученых создать «лайт-вакцину» сообщил в декабре прошлого года Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Глава государства отметил, что вакцина будет отличаться не только количеством необходимых уколов, но и быстрой выработкой антител.

Разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины «Спутник Лайт» было выдано Министерством здравоохранения 11 января. В испытаниях принимают участие 150 добровольцев. Предполагается, что новый препарат направят на экспорт, а россиян по-прежнему будут прививать «Спутником V».

Особенности лайт-версии

Препарат сможет защитить от коронавирусной инфекции на четыре-пять месяцев. Кроме того, нужна будет лишь одна прививка, так как вакцина является однокомпонентной. Александр Гинцбург заверил, что иммунитет должен сформироваться после применения «Спутника Лайт» уже через три недели, эффективность будет составлять около 85% — возможно, у пожилых людей этот показатель будет меньше.

Стоит отметить, что эффективность «Спутника V», по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, составила 91,6% — причем после первой инъекции уровень защиты от заболевания составил 87,6%.

Вакцина недаром получил свое «легкое» название: создатели предполагают, что с ее помощью можно будет снять нагрузку на здравоохранение и пройти пик заболеваемости COVID-19 в нормальных условиях, снизив количество тяжелых случаев и госпитализаций.

Исследователь подчеркнул, что «лайт-версия» снижает вероятность тяжелого течения заболевания, но не исключает его полностью. Стопроцентную гарантию от тяжелых случаев, которые грозят смертельным исходом, обеспечивает полный вариант вакцины — «Спутник V».

Руководитель центра имени Гамалеи также рассказал о вакцине для детей. По словам Александра Гинцбурга, состав останется без изменений, а вот дозировка препарата будет другая, передает RT.

Ученый отметил, что в центре ждут разрешение исследований «Спутника V» на детях. Юных граждан разделят на три или четыре возрастные группы, в зависимости от возраста пациентов будет рассчитываться и дозировка препарата. Как сообщил Александр Гинцбург, не исключено, что ученые попробуют сделать детскую вакцину в назальной форме.

Спутник мира

Отечественная вакцина «Спутник V» вошла в тройку мировых вакцин против коронавируса: препарат одобрен уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ.

Европейское агентство по лекарственным средствам включило российскую вакцину в список лекарств и вакцин против коронавируса. Кроме того, разработчики заверили мусульман всего мира в халяльности «Спутника V», так как при его изготовлении не применялось ни единого компонента, который был бы запрещен в исламе.

Лично опробовать российскую вакцину и уверить всех в ее безопасности уже успели отечественные политики, сенаторы, посол Сербии в России Мирослав Лазански с супругой и коллегами, кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Правда, нашлись и скептики. Так, на Украине запретили регистрировать вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные в России, а президент Владимир Зеленский заявил, что официальной информации об эффективности «Спутника V» в 90-91% случаев нет.