Авиакомпании вернут пассажирам средства более чем за миллион билетов

Отечественные авиакомпании вернут пассажирам денежные средства за более чем миллион билетов по отмененным рейсам по зарубежным и внутренним маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Подобная мера стала возможной благодаря выделению перевозчикам правительством РФ 19,5 миллиарда рублей. Таким образом, авиакомпании вернут средства за более чем миллион билетов.

Также 1,5 миллиарда рублей направлено качестве компенсации расходов компаниям, деятельность которых была временно приостановлена.

Всего в 2022 году на субсидирование перевозок выделили 27,5 миллиарда рублей. Минтранс напомнил, что ранее кабмин выделил 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов за полеты внутри России.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев уточнил, что благодаря поддержке правительства авиаперевозчики перевезут по внутренним рейсам порядка 90 миллионов пассажиров.

«Методика субсидирования за фактический налет пассажиро-километров по России поддерживает граждан и стимулирует авиакомпании не простаивать», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российские авиакомпании смогут выкупить самолеты, взятые в аренду у европейских лизингодателей.