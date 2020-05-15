Кишечную палочку и сальмонеллу нашли в российских пельменях

Роскачество повторно проверило пельмени семи торговых марок. Если в прошлом году подкачали пельмени только одной марки, то в этом они оказались все плохими. Во всех из них есть кишечная палочка, а в одном образце нашли сальмонеллу.

«В прошлом году из семи исследованных торговых марок рейтинг Роскачества был обнулен только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов», — говорится в пресс-релизе Роскачества.

В этом году все хуже — нарушения выявили во всех семи торговых марках. В каждой из них обнаружили кишечную палочку, а в пельменях «Сибирская коллекция» нашли сальмонеллу, хотя в прошлом году эта марка была лучшей. Продукты отправили на повторное исследование.

Всего специалисты Роскачества в 2020 году протестировали пельмени 48 торговых марок. Эксперты пришли к выводу, что в пельменях действительно есть и говядина, и свинина. Соевый белок используют лишь некоторые производители. В фарш перемолотые кости не добавляют, хотя в одном образце нашли хрящи.

В 2020 году первое место по качеству досталось «Омским» пельменям от компании «Дымов».