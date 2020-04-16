Роскачество нашло в магазинной творожной массе кишечную палочку

В преддверии Пасхи Роскачество проверило творожную массу с изюмом, которая является одним из главных угощений в этот праздник. Однако в продуктах нескольких торговых марок эксперты нашли бактерии кишечной палочки, а также плесень.

Речь идет о творожной массе 19 известных российских компаний. Исследователи взяли пачки весом от 100 до 500 граммов. Средняя цена за 100 граммов массы составила от 22 до 60 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Специалисты проверяли качество и безопасность продуктов по 67 показателям. В образцах одного бренда обнаружилась кишечная палочка, в пяти товарах — превышение по содержанию плесени. Еще в одной творожной массе оказалось повышено содержание свинца.

Образцы проверили на содержание 27 антибиотиков. В двух продуктах нашли их остатки. В одном случае речь идет о клоксациллине, в другом — о линкомицине.

Творожная масса двух марок, которую готовили по ГОСТу, не соответствовала требованиям по содержанию жиров (не менее 23%). Еще у трех компаний содержание жиров расходилось с маркировкой. В остальных случаях эксперты обнаружили превышение относительно заявленной жирности.

«Это не экономия на сырье, а скорее недостаточный контроль на производстве», — заявили в Роскачестве.

В отдельных образцах нашлись излишки сыворотки. Из-за этого во вкусе творожной массы чувствовалась прогорклость.

«Ее [сыворотки] не должно быть много — излишки характерны для творожной массы с низким содержанием жира», — заметили исследователи.

Ранее Роскачество проверило качество кукурузы.