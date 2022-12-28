28 декабря 2022, 15:33
Кириенко приехал на Запорожскую АЭС
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко приехал на Запорожскую атомную электростанцию. В ходе визита он проверил работу объекта. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Наибольшее внимание обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надежности и работоспособности АЭС», — пояснил он.
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Во время визита Кириенко вместе с директором станции Юрием Черничуком посмотрел, в каких условиях работают сотрудники атомного объекта. Рогов напомнил, что все рабочие перешли в госкорпорацию «Росатом» и уже заключили новые трудовые договоры.
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Кириенко не первый раз приезжает на Запорожскую АЭС. Вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым он посетил станцию в конце октября.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 23 декабря заявили, что создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС поможет предотвратить ядерную аварию.
Обстановка в Запорожье
Запорожская АЭС
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