Общество 28 декабря 2022, 15:33 Кириенко приехал на Запорожскую АЭС Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС РИА «Новости»

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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко приехал на Запорожскую атомную электростанцию. В ходе визита он проверил работу объекта. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Наибольшее внимание обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надежности и работоспособности АЭС», — пояснил он.

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Во время визита Кириенко вместе с директором станции Юрием Черничуком посмотрел, в каких условиях работают сотрудники атомного объекта. Рогов напомнил, что все рабочие перешли в госкорпорацию «Росатом» и уже заключили новые трудовые договоры.

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Кириенко не первый раз приезжает на Запорожскую АЭС. Вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым он посетил станцию в конце октября.

Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 23 декабря заявили, что создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС поможет предотвратить ядерную аварию.