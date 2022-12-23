23 декабря 2022, 18:33
Создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС сочли возможностью предотвратить ядерную аварию
МАГАТЭ заявило о необходимости создания зон безопасности ЗАЭС для предотвращения аварий
План по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС поможет предотвратить ядерную аварию. Об этом сообщили в заявлении, опубликованном на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как отметили в тексте документа, такой план остановит стрельбу вокруг этой крупнейшей в Европе АЭС. По данным МАГАТЭ, в последние недели на станции было относительно тихо. Хотя около месяца назад она подверглась интенсивному обстрелу,
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«[Сейчас] вблизи объекта все еще можно услышать отчетливые звуки военных действий, а это свидетельствует о сохраняющихся рисках для ядерной безопасности», — уточнили в заявлении.
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МАГАТЭ выразило готовность разместить постоянные миссии на всех украинских атомных энергообъектах, а также в зоне Чернобыльской АЭС.
Глава агентства Рафаэль Гросси обратил внимание на продвижение вперед дипломатических усилий по созданию зоны безопасности вокруг станции.
Ранее МАГАТЭ объяснило необходимость возведения зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
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