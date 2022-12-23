Мир 23 декабря 2022, 18:33 Создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС сочли возможностью предотвратить ядерную аварию МАГАТЭ заявило о необходимости создания зон безопасности ЗАЭС для предотвращения аварий РИА «Новости»

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План по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС поможет предотвратить ядерную аварию. Об этом сообщили в заявлении, опубликованном на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отметили в тексте документа, такой план остановит стрельбу вокруг этой крупнейшей в Европе АЭС. По данным МАГАТЭ, в последние недели на станции было относительно тихо. Хотя около месяца назад она подверглась интенсивному обстрелу,

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«[Сейчас] вблизи объекта все еще можно услышать отчетливые звуки военных действий, а это свидетельствует о сохраняющихся рисках для ядерной безопасности», — уточнили в заявлении.

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МАГАТЭ выразило готовность разместить постоянные миссии на всех украинских атомных энергообъектах, а также в зоне Чернобыльской АЭС.

Глава агентства Рафаэль Гросси обратил внимание на продвижение вперед дипломатических усилий по созданию зоны безопасности вокруг станции.

Ранее МАГАТЭ объяснило необходимость возведения зоны безопасности вокруг ЗАЭС.