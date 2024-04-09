09 апреля 2024, 13:41
Кириенко прибыл на Запорожскую АЭС
ЗАЭС сообщила о прибытии Кириенко с рабочим визитом
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом на Запорожскую АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.
Кириенко провел совещание, на котором участники обсудили текущее состояние атомного объекта и обеспечение его ядерной безопасности, а также недавние атаки беспилотников ВСУ.
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Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал Кириенко о предпринимаемых мерах для обеспечения безопасной эксплуатации станции, проводимых текущих работах и планах развития Запорожской АЭС.
Глава Энергодара Эдуард Сеновоз доложил о нынешней ситуации в городе, проектах развития и ходе ремонтов социальных объектов города и его инфраструктуры.
Украинский беспилотник атаковал уникальный тренажерный центр в реакторном зале на Запорожской атомной электростанции. В результате воздушного удара никто из сотрудников не пострадал.
Россия
Запорожская АЭС
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