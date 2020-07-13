Кинотеатры разрешили открывать с 13 июля, если власти не против
Кинотеатры смогут начать работу уже 13 июля, но только при условии, что соответствующее решение приняли власти регионов. Такой приказ опубликовало Министерство культуры РФ на официальном сайте.
Отдельным пунктом в приказе прописано, что еще одно важное условие открытия кинотеатров — соблюдение всех требований Роспотребнадзора. То есть кинозалах нужно будет регулярно проводить санобработку, посетителей пускать только в масках и перчатках, обеспечить социальное дистанцирование. Это значит, что полный зал собрать будет невозможно: зрителей рассадят друг от друга на нужное расстояние.
В Москве кинотеатры и концертные залы откроют с 1 августа. Это приказ Сергея Собянина. Кроме того, возобновятся мероприятия программы «Московское долголетие».