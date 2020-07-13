Кинотеатры разрешили открывать с 13 июля, если власти не против

Отдельным пунктом в приказе прописано, что еще одно важное условие открытия кинотеатров — соблюдение всех требований Роспотребнадзора. То есть кинозалах нужно будет регулярно проводить санобработку, посетителей пускать только в масках и перчатках, обеспечить социальное дистанцирование. Это значит, что полный зал собрать будет невозможно: зрителей рассадят друг от друга на нужное расстояние.

В Москве кинотеатры и концертные залы откроют с 1 августа. Это приказ Сергея Собянина. Кроме того, возобновятся мероприятия программы «Московское долголетие».