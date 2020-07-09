Кинопоказы и концерты разрешат в Москве с 1 августа

Жители и гости столицы с 1 августа снова смогут ходить в кинотеатры, на концерты и спектакли. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 1 августа 2020 года возобновляется проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий (показ кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей и иных подобных мероприятий) в зданиях, в которых не более трех тысяч посадочных мест», — говорится в документе.

Кроме того, в городе вновь продолжится работа кружков и секций программы «Московское долголетие». Мероприятия будут проводиться на открытом воздухе. Указом мэра столицы разрешается проводить спортивные и зрелищные мероприятия с 50% зрителей.

Если раньше все жители Москвы должны были обязательно надевать маски на улицах и во всех общественных местах, то с 13 июля использование средств защиты будет носить рекомендательный характер.

«При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен», — подчеркнул Собянин в своем блоге.

При этом масочный режим продолжает действовать в транспорте, магазинах и других общественных местах. Требования соблюдения дистанции тоже сохраняются.

За время распространения коронавируса в Москве зафиксировали 227 363 случая инфицирования. Вылечились от COVID-19 уже 162 086 пациентов, скончались — 4059.