Общество 16 февраля 2024, 15:05 Кинопоказы о знаменитых вершинах России пройдут в московских парках Кинопоказы о горах России пройдут в парках Дружбы и «Северное Тушино» в Москве РИА «Новости»

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С 17 февраля в московских парках Дружбы и «Северное Тушино» стартует пятый цикл документальных фильмов, созданных при участии Русского географического общества. Новая документальная серия под названием «Вершины России» откроет зрителям секреты и предания об уникальных высочайших точках России — от горы Белуха и Эльбруса до вулкана Ключевская Сопка. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

Любители кино смогут насладиться бесплатными показами в необычной обстановке. Часть из них пройдет в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец», находящейся в парке «Северное Тушино». Кинопоказы здесь будут проходить по четвергам. Сеансы в парке Дружбы будут идти по субботам.

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Документальные картины про Белуху и Ключевскую Сопку покажут в парке «Северное Тушино» 22 февраля в 19:30, в парке «Дружбы» — 17 февраля в 15:00.

Фильмы о Народной, Эльбрусе и Юдычвумчорре в «Северном Тушино» продемонстрируют в 15:00 7 марта, а в парке Дружбы — 17 февраля в 16:00.

Количество мест ограничено: в парке Дружбы сможет присутствовать 20 зрителей, a в «Северное Тушино» — до 45 человек. Поэтому для посещения сеансов понадобится предварительная регистрация.

В марте планируется запуск нового цикла кинопоказов под названием «Живая вода», посвященного пяти целебным источникам. Дополнительную информацию и анонсы можно будет найти на официальном сайте.

Также новый сезон финансовых кинолекториев начнется в Москве. Фильмы будут показывать в кинотеатрах «Москино».