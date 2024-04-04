Общество 04 апреля 2024, 13:12 «Кинопоиску» вручили протокол за пропаганду ЛГБТ Протокол составили на онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по делу о ЛГБТ-пропаганде РИА «Новости»

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На онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» составили протокол по делу о ЛГБТ*-пропаганде. В Таганский суд Москвы поступили соответствующие материалы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, как правило, стриминговые платформы попадают под иную статью — о демонстрации среди несовершеннолетних материалов, в которых показаны нетрадиционные отношения. Такие протоколы вручают киносервисам зачастую из-за фильмов с неправильной маркировкой возраста.

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Летом прошлого года «Кинопоиск» уже подвергался наказанию за нарушение закона. В июле Замоскворецкий районный суд Москвы назначил онлайн-кинотеатру штраф в размере миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Сервис поставил на несколько фильмов маркировку «16+» вместо «18+».

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.