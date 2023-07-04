04 июля 2023, 19:15
«Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за показ фильмов с ЛГБТ без нужной маркировки
Суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на миллион рублей за фильмы с ЛГБТ без отметки «18+»
Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Признать ООО «Кинопоиск» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ и назначить штраф в размере одного миллиона рублей.
Замоскворецкий районный суд города Москвы
По информации ТАСС, сервис указал маркировку «16+» вместо «18+» на кинолентах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Идеальные незнакомцы» и других.
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Представитель «Кинопоиска» сообщил, что сервис будет обжаловать решение суда. В пресс-службе добавили, что маркировку на вышеуказанных фильмах сменили сразу после решения Роскомнадзора, признавшего их демонстрацией нетрадиционных отношений.
Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований госорганов.
Представитель пресс-службы «Кинопоиска»
Сервис «Кинопоиск», принадлежащий компании «Яндекс», входит в число 25 самых популярных онлайн-кинотеатров Рунета. Месячная аудитория сервиса составляет 20 миллионов человек.
«Кинопоиск» оказался не первым среди оштрафованных сервисов. Ранее онлайн-кинотеатр Start обязали выплатить 3,7 миллиона рублей за фильмы об ЛГБТ без маркировки.
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