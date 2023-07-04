Общество 04 июля 2023, 19:15 «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за показ фильмов с ЛГБТ без нужной маркировки Суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на миллион рублей за фильмы с ЛГБТ без отметки «18+» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Признать ООО «Кинопоиск» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ и назначить штраф в размере одного миллиона рублей. Замоскворецкий районный суд города Москвы

По информации ТАСС, сервис указал маркировку «16+» вместо «18+» на кинолентах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Идеальные незнакомцы» и других.

Реклама

Представитель «Кинопоиска» сообщил, что сервис будет обжаловать решение суда. В пресс-службе добавили, что маркировку на вышеуказанных фильмах сменили сразу после решения Роскомнадзора, признавшего их демонстрацией нетрадиционных отношений.

Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований госорганов. Представитель пресс-службы «Кинопоиска»

Сервис «Кинопоиск», принадлежащий компании «Яндекс», входит в число 25 самых популярных онлайн-кинотеатров Рунета. Месячная аудитория сервиса составляет 20 миллионов человек.

«Кинопоиск» оказался не первым среди оштрафованных сервисов. Ранее онлайн-кинотеатр Start обязали выплатить 3,7 миллиона рублей за фильмы об ЛГБТ без маркировки.