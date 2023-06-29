Криминал 29 июня 2023, 15:04 Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали на 3,7 млн рублей Черемушкинский суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за фильмы об ЛГБТ без маркировки piqsels

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Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали на 3,7 миллиона рублей за демонстрацию фильмов об ЛГБТ без возрастной маркировки 18+. Такое решение вынес Черемушкинский суд Москвы, сообщил ТАСС.

Компанию «Старт.ру», которая владеет онлайн-кинотеатром, признали виновной в распространении среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Черемушкинский суд обязал ее выплатить 3,7 миллиона рублей штрафа за отсутствие возрастной маркировки 18+ на таких фильмах. Приговор можно обжаловать, он еще не вступил в силу.

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Материалы дел против сервисов Premier и Start появились в базе данных судов Москвы в мае. Им грозил штраф от одного до четырех миллионов рублей или приостановка работы до трех месяцев. Роскомнадзор составил протокол об аналогичном нарушении на еще один онлайн-кинотеатр — «Кинопоиск».

В Москве на женщину пожаловались за радужную полоску на госномере автомобиля. Она объяснила, что ездила с ней больше 10 лет и не пропагандировала ЛГБТ.