Кинологи обойдут дом, где жила отравившаяся после арбуза семья

К дому на Совхозной улице в Москве, где жили скончавшиеся 61-летняя женщина и ее внучка, приехали кинологи с собаками. Здание уже обследовали сотрудники «Мосгаза» и специалисты санитарной службы.

О прибытии кинологического расчета сообщил РЕН ТВ. «Мосгаз» не обнаружил в жилом доме утечек сетевого газа.

По версии СМИ, 15-летняя девочка скончалась из-за полиорганной недостаточности. Почему она возникла у ребенка, неизвестно. Врачи не смогли спасти и бабушку подростка, а мать стабилизировали.

Следователи возбудили уголовное дело, проверку начала прокуратура. Торговая сеть «Магнит», где семья приобрела арбуз, ведет внутреннее расследование. Весь представленный в ее магазинах товар сертифицирован, заверили представители сети.