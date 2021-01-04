Кинолог рассказал, чем заняться с собакой на каникулах

Новогодние праздники — это возможность прекрасно провести время с четвероногим питомцем, а заодно и укрепить свой иммунитет, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он перечислил несколько занятий с собакой для улицы и помещения.

Совместные пробежки

С собаками крупных пород можно не просто вместе бегать по заснеженному лесу или парку. Для них подойдут такие дисциплины как каникросс и скиджоринг.

В каникроссе собака пристегивается к хозяину при помощи шлейки. Питомец задает темп и подтягивает бегуна. В скиджоринге собака тянет лыжника.

Источник фото: pxhere.com

«Самое важное для человека — это умение отлично стоять на лыжах, а от собаки требуется знание команд „Стой“, „Вперед“, „Направо“, „Налево“ и желание бежать и тянуть за собой груз», — рассказал Голубев РИА «Новости».

Гонки на собачьих упряжках

Для этого вида спорта понадобится специальное снаряжение. Собаки, работающие в команде, должны четко и слажено выполнять все команды. Самостоятельно тренировать таких животных тяжело, лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, советует кинолог.

Источник фото: pxhere.com

Более простой вариант: запрячь собаку в обычные санки, посадив на них ребенка. Для этого понадобятся крепкий канат и удобная шлейка. Во время поездки нужно следить за состоянием питомца.

Прокатиться на собачьей упряжке можно, например, в подмосковной деревне Шихово Дмитровского городского округа. Там в санки запрягают собак породы хаски.

Домашние занятия

Дома питомца можно обучить искать предметы по запаху. Эта активность называется ноузворк. Заниматься ей может любая собака, независимо от породы.

Тренировки начинают с поиска заранее спрятанного лакомства или любимой игрушки, рассказал специалист. Когда собака их находит, ее нужно поощрять. Затем можно усложнить задание: показать питомцу корицу или гвоздику и попросить найти их.

Источник фото: pxhere.com

Еще одно развлечение и для собаки, и для хозяина — собачьи шахматы. В ней четвероногий друг перемещает конусы по шахматной доске, чтобы отыскать спрятанное под ними лакомство.

Помимо этого можно просто прогуляться с собакой, поиграть в мяч или разучить новые команды на дрессировочной площадке.