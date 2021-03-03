Кинолог объяснил, зачем собака виляет хвостом

Собака языком тела показывает, чего она хочет. По словам президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева, особое внимание нужно обращать на виляние хвоста. Это движение может означать как радость, так и злость.

Если собака машет хвостом из стороны в сторону или по кругу, то она демонстрирует позитивный настрой. Скорее всего, животное радо и расслаблено. Если пес занял оборонительную позу, то виляющий хвост сигнализирует о злости или возбуждении, рассказал Голубев РИА «Новости».

Если собака высоко подняла хвост, значит, она готова пойти на конфликт. Обычно такое положение означает, что питомец возбужден и при этом чувствует себя уверенно.

Находящийся низко между ног хвост означает, что животное нервничает. Скорее всего, оно испытывает дискомфорт и чего-то боится. У некоторых такое положение хвоста показывает максимальную концентрацию.

Еще об эмоциях собаки могут сказать глаза. Широко раскрытые и сконцентрированные — пес беспокоится и возбужден. Если он при этом начинает рычать, не моргает и не отводит взгляд, то значит, готов к защите.

«Собака, которая отводит взгляд или щурится, демонстрирует покорность. И не всегда это положительная эмоция: не исключено, что пес беспокоится о взаимодействии с вами и о своей безопасности», — отметил кинолог.

О настроении собаки многое могут сказать и ее уши. Если они отодвинуты немного назад и в сторону, то домашний любимец находится в хорошем настроении. Он радуется и готов к контакту. Если пес чем-то увлечен, то поднимает уши вверх и направляет их к источнику интереса. Если животное агрессивно настроено, то вытягивает уши вверх и вперед или же плотно прижимает их к голове.

Недавно американские эксперты составили список самых милых пород собак. Наиболее обаятельными, по их мнению, являются далматинцы.