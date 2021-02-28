Названы самые милые породы собак. Вычисления не врут

Американские специалисты с помощью математических вычислений составили рейтинг милейших пород собак. Самыми обаятельными оказались далматинцы. Результаты исследования опубликовал MoneyBeach.

Красоту лучших друзей человека решили измерить с помощью формулы золотого сечения. Этот математический метод зачастую используют для определения идеального человеческого лица. И теперь специалисты применили формулу для собак, чтобы определить, какие породы самые красивые.

Самыми хорошенькими по результатам подсчетов оказались далматинцы. Эта порода на 67,03% соответствует идеальным пропорциям золотого сечения. На втором месте — ирландский водяной спаниель (66,26%), на третьем — жесткошерстный фокстерьер (65,53%). Далее в рейтинге — лабрадор (64,67%) и бассет-хаунд (64,43%).

В топ-20 милейших собачьих пород в порядке убывания также вошли самоед, джек-рассел-терьер, ротвейлер, сенбернар, золотистый ретривер, ньюфаундленд, мопс, шнауцер, леонбергер, кавапу, спрингадор, сибирский хаски, бернский зенненхунд, старый английский бульдог и бладхаунд.

Российские кинологии ранее составили рейтинг самых популярных «автомобильных» кличек собак.