Кинолог объяснил, почему собакам опасно находиться на даче без подготовки

Если дачу не подготовить к приезду собаки, то у питомца возникает риск получить травмы. Также важно сделать животному прививку от инфекций. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Даже если вы на пару дней собираетесь на дачу, важно подумать о безопасности вашей собаки. Для этого проведите очередную вакцинацию, обязательно обработайте собаку от паразитов», — передало РИА «Новости» слова эксперта.

Он также добавил, что без вакцинации слишком высок риск подхватить инфекционное заболевание. Особенно если хозяин собирается гулять с собакой за пределами своего участка. Перед поездкой специалист порекомендовал обязательно проверить, сделаны ли необходимые ежегодные прививки и не вышел ли их срок.

Еще собаку нужно обработать от паразитов. Например, иксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Голубев отметил, что можно одновременно использовать и инсектоакарицидные, и репеллентные средства. Но сначала важно прочесть инструкцию. Специальный ошейник от блох и клещей питомец должен носить постоянно, подчеркнул специалист.

На самом дачном участке нужно навести порядок, прежде чем выпускать собаку погулять. Необходимо убрать строительные инструменты, мусор, острые предметы и химикаты.