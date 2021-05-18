«Укусила и сама плачет». Мальчик пострадал от собаки в Мытищах

В Мытищах, в деревне Красная Горка, собака покусала двухлетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу. Его дедушка сообщил «360», что это их собака и сейчас с его внуком все в порядке.

Мужчина рассказал, что раньше животное не проявляло агрессии к ребенку. По его словам, мальчик не получил серьезных травм, сейчас уже все нормально. Но пока он остается в больнице, его выпишут в среду.

«Он всегда с ней играл. Видимо, он просто ей больно сделал, она огрызнулась немножко и куснула его. А так ничего страшного. Собака нормальная», — сказал дедушка ребенка.

Собака очень умная, это помесь овчарки и неизвестной породы, уточнил он.

«Он искусал, потом сам плакал. Укусил, потом лежит и плачет собака. Она же никогда детей не обижала, она всегда с детьми. У нас 10 внуков, ему уже восемь лет, он постоянно с детьми. А он привык с маленькими собачками играться, и вот он их то за уши тянет. Видно, он ему очень больно сделал. И он его грызанул», — сообщил мужчина.

Мытищинская прокуратура проведет проверку по факту произошедшего.

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