Ветеринар рассказал, как защитить питомцев от стресса в Новый год

Ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Жанна Каштанова рассказала, что домашние питомцы особенно сильно подвержены стрессу в период новогодних праздников. Специалист дала советы, как поддержать животных в столь непростой для них период. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам ветеринара, не стоит давать животным еду с праздничного стола. Это может привести к неприятным последствиям.

«Даже небольшое количество острой, жирной, соленой пищи может навредить кошке или собаке. Помните, что шоколад и виноград токсичны для животных и могут вызвать отравление. То же самое касается алкоголя», — рассказала врач.

Она отметила также, что собакам не стоит употреблять куриные и рыбьи кости. Они могут застрять в горле питомца и вызвать удушение, а также привести к травме желудочно-кишечного тракта. Каштанова подчеркнула, что если животное боится фейерверков, нужно не пытаться его успокаивать, а постараться отвлечь лакомством или играми, передал сайт kp.ru.