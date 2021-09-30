Кинокритик Корецкий назвал фильмы, которые способны избавить от осенней хандры

Российский кинокритик Василий Корецкий перечислил названия фильмов, которые отлично подойдут для того, чтобы избавиться от осенней хандры. К таковым, по его словам, относятся «Титан» от Жюлии Декарно и мультфильм «Криптополис». Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Можно ограничится новейшими фильмами, из того что выходит в прокат. „Титан“ от Жюлии Декарно — это такой бодихоррор, и по сравнению с тем, что там происходит, российская осень покажется зрителю раем. Или мультфильм „Криптополис“, совершенно безумный — он получил приз „Сандэнса“», — сообщил Корецкий.

На третье место кинокритик поставил бы документальное кино «Война и мир», которое снимал Сергей Бондарчук для западного рынка. Корецкий считает, что после этого фильма, зрителям захочется увидеть все работы Бондарчука.

«И в общем уже будет не до улицы», — заключил кинокритик.

Ранее стало известно о начале съемок продолжения «Гладиатора», который получил пять премий «Оскар». Его режиссером выступил Режиссер Ридли Скотт.