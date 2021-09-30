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    30 сентября 2021, 14:02

    Режиссер Ридли Скотт снимет продолжение «Гладиатора»

    Дарья Морозова

    Режиссер Ридли Скотт собирается снять продолжение фильма «Гладиатор», который получил пять премий «Оскар». Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    Режиссер Ридли Скотт снимет продолжение «Гладиатора»

    Режиссер выпустил в этом году две работы — «Последняя дуэль» и «Дом Гуччи». После этого он будет работать над биографическим кино о Наполеоне Бонапарте. Филь расскажет о его к власти и о том, как он превратил Францию в могущественную империю. Рабочее название фильма — Kitbag, («Вещевой мешок»). Известно, что в нем будут участвовать Хоакин Феникс и Джоди Комер.

    После фильма о Бонапарте Скотт займется продолжением «Гладиатора», который успел завоевать пять «Оскаров», в том числе и номинацию «Лучший фильм года». Дата премьеры пока неизвестна.

    Ранее звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк рассказала поклонникам, когда новый сезон появится на телеэкранах. По ее словам, премьера полюбившейся многим кинокартины состоятся в конце осени, а именно в ноябре.

    Поклонники сериала бурно отреагировали на эту новость. Известно, что у фильма существует целая армия фанатов. Они не раз задавали вопросы актерам в социальных сетях на тему того, когда же выйдет новый сезон.