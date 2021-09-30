Режиссер Ридли Скотт снимет продолжение «Гладиатора»

Режиссер Ридли Скотт собирается снять продолжение фильма «Гладиатор», который получил пять премий «Оскар». Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

Режиссер выпустил в этом году две работы — «Последняя дуэль» и «Дом Гуччи». После этого он будет работать над биографическим кино о Наполеоне Бонапарте. Филь расскажет о его к власти и о том, как он превратил Францию в могущественную империю. Рабочее название фильма — Kitbag, («Вещевой мешок»). Известно, что в нем будут участвовать Хоакин Феникс и Джоди Комер.

После фильма о Бонапарте Скотт займется продолжением «Гладиатора», который успел завоевать пять «Оскаров», в том числе и номинацию «Лучший фильм года». Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк рассказала поклонникам, когда новый сезон появится на телеэкранах. По ее словам, премьера полюбившейся многим кинокартины состоятся в конце осени, а именно в ноябре.

Поклонники сериала бурно отреагировали на эту новость. Известно, что у фильма существует целая армия фанатов. Они не раз задавали вопросы актерам в социальных сетях на тему того, когда же выйдет новый сезон.