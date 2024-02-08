Общество 08 февраля 2024, 00:58 Kinky Party объявил о приостановке секс-вечеринок в России Проект Kinky Party: секс-вечеринок в России не будет из-за предупреждения Freepik

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Проект Kinky Party, который почти восемь лет проводил в Москве секс-вечеринки, сообщил о приостановке деятельности в России. Об этом организаторы сообщили в своем Telegram-канале.

«Несмотря на то что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — сказано в заявлении.

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Проект собирался «с размахом отпраздновать» свое восьмилетие 17 февраля, но из-за «предупреждения» мероприятие отменили. В Kinky Party не сообщили, на какой срок прекратили организацию вечеринок для взрослых в России, место проведения мероприятий перенесли в Грузию.

В Екатеринбурге полиция в ходе рейда попала на эротическую вечеринку. В клубе правоохранители обнаружили двух подростков, теперь их родителям грозит административное наказание.