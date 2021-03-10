Килограммы наваги вывалились из фуры на Сахалине. Видео

Трассу из Долинска на Сахалине завалило рыбой. Водитель грузовика не заметил, как его груз вырвался на волю и перекрыл одну полосу. На проезжей части остались лежать килограммы наваги.

В социальных сетях появилось видео с места события. На нем можно увидеть, что водитель большегруза не сразу заметил проблему. Сотни рыб успели выпасть на дорогу, пока он останавливался.

В результате остальным водителям пришлось проезжать участок по встречной полосе. Ситуацию усложняет еще и то, что рыба успела разморозиться. Вероятно, убирать ее будет сложнее. На одном из роликов видно, что к месту происшествия оперативно подъехала полиция. Обстоятельства случившегося выясняются. Пока неизвестно, грозит ли водителю фуры наказание.

В конце февраля сахалинские рыбаки оказались в ловушке из-за трещины на льдине. Водитель снегохода едва не утонул, пытаясь перепрыгнуть эту трещину. В МЧС предупреждали об опасности, но местные жители все равно отправились на рыбалку. Известно, что один снегоход все-таки провалился под лед.