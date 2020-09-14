Певец Юрий Лоза оценил судьбу Крыма в составе Украины. Он заявил, что Киев на полуострове вел «планомерный варварский грабеж». Многие здравницы и дороги пришли в упадок и негодность. Советскую инфраструктуру можно было бы сохранить в Крыму, если бы первый президент РФ Борис Ельцин присоединил регион к России в 1991 году.

«Украина не то, чтобы ничего в эти края не вкладывала, а все долгих 23 года шел целенаправленный варварский грабеж доставшегося ей союзного наследства и планомерное уничтожение региона», — написал Лоза на своей странице в Facebook.

Музыкант добавил, что дороги, которые построили в Крыму еще при Советском Союзе, постепенно пришли в негодность, а пансионаты и здравницы «не функционируют, разрушаются и смотрят пустыми глазницами окон на месяцами не убираемые мусорные свалки».

Лоза выразил надежду, что когда-нибудь до обветшавшей инфраструктуры Крыма у властей дойдут руки.

Ранее руководство региона закрыло закрыло проект Z.City, расположенный на месте, где раньше проводили фестиваль «КаZантип». Мини-гостиницу и танцпол опечатали приставы.