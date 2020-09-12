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    12 сентября 2020, 02:19

    В Крыму закрыли проект Z.City

    Анастасия Кукова

    Власти Крыма закрыли проект Z.City, расположенный в селе Покровка, на месте, где раньше проводился фестиваль «КаZантип». Решение было принято по результатам проверок, проведенных правоохранительными органами.
    В Крыму закрыли проект Z.City

    Об этом «Интерфаксу» сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он рассказал, что все инфраструктурные объекты проекта, включая мини-гостиницу и танцпол, опечатаны приставами. Организаторов фестиваля оштрафовали на 500 тысяч рублей. Проверка провели после жалоб сотни жителей Поповки.

    «Они единодушно выразили несогласие с проектом, который считают продолжением скандально известного „КаZантипа“, развращавшего молодежь», — заявил Бальбек.

    О ситуации был извещен глава полуострова Сергей Аксенов. Он поручил проверить жалобы, в которых говорилось о нарушении режима тишины, агрессивном поведении охранников, взимании платы за вход и ограничениях доступа к пляжу.

    Фестиваль «КаZантип» проводился в Крыму с начала 1990-х годов. В 2014 году проект переехал в Грузию.

    В апреле 2017 года власти Крыма заявили, что могут возродить «КаZантип» на Азовском побережье республики.

    Новости SMI.FM