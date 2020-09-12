В Крыму закрыли проект Z.City
Об этом «Интерфаксу» сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он рассказал, что все инфраструктурные объекты проекта, включая мини-гостиницу и танцпол, опечатаны приставами. Организаторов фестиваля оштрафовали на 500 тысяч рублей. Проверка провели после жалоб сотни жителей Поповки.
«Они единодушно выразили несогласие с проектом, который считают продолжением скандально известного „КаZантипа“, развращавшего молодежь», — заявил Бальбек.
О ситуации был извещен глава полуострова Сергей Аксенов. Он поручил проверить жалобы, в которых говорилось о нарушении режима тишины, агрессивном поведении охранников, взимании платы за вход и ограничениях доступа к пляжу.
Фестиваль «КаZантип» проводился в Крыму с начала 1990-х годов. В 2014 году проект переехал в Грузию.
В апреле 2017 года власти Крыма заявили, что могут возродить «КаZантип» на Азовском побережье республики.