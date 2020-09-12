В Крыму закрыли проект Z.City

Власти Крыма закрыли проект Z.City, расположенный в селе Покровка, на месте, где раньше проводился фестиваль «КаZантип». Решение было принято по результатам проверок, проведенных правоохранительными органами.

Об этом «Интерфаксу» сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он рассказал, что все инфраструктурные объекты проекта, включая мини-гостиницу и танцпол, опечатаны приставами. Организаторов фестиваля оштрафовали на 500 тысяч рублей. Проверка провели после жалоб сотни жителей Поповки.

«Они единодушно выразили несогласие с проектом, который считают продолжением скандально известного „КаZантипа“, развращавшего молодежь», — заявил Бальбек.

О ситуации был извещен глава полуострова Сергей Аксенов. Он поручил проверить жалобы, в которых говорилось о нарушении режима тишины, агрессивном поведении охранников, взимании платы за вход и ограничениях доступа к пляжу.

Фестиваль «КаZантип» проводился в Крыму с начала 1990-х годов. В 2014 году проект переехал в Грузию.

В апреле 2017 года власти Крыма заявили, что могут возродить «КаZантип» на Азовском побережье республики.