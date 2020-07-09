Кибермошенники маскируются под интернет-магазины и крадут деньги россиян

Мошенники массово крадут деньги с карт граждан с помощью фейковых интернет-магазинов. За период карантина число таких случаев увеличилось в шесть раз.

В исследовании компании Group-IB говорится, что в июне среднее число таких махинаций возросло до 400-600 случаев в месяц, пишет газета «Известия». При этом уточняется, что в апреле приходилось не больше нескольких десятков инцидентов на одну кредитную организацию.

Мошенники заманивают своих жертв на подставные сайты, которые часто маскируются под официальные и известные. Для посетителя на этих ресурсах отображается платежная форма. Фактически, когда «клиент» покупает товар или услугу, он совершает операцию по переводу средств на карту злоумышленника. Средний чек одного такого перевода составляет свыше семи тысяч рублей.

По мнению экспертов, такая тенденция связана с резким развитием онлайн-торговли за период карантина.

Безработного жителя Лобни ранее кибермошенники обманули, заманив в ловушку обещанием подарка на день рождения. На компьютере у пострадавшего всплыло предложение установить на смартфон специальное приложение. Взамен ему пообещали прислать деньги ко дню рождения. Мужчина установил на свой смартфон предлагаемую программу. Но вместо обещанных денег с его карты списали 970,5 тысячи рублей. Сейчас расследованием этого дела занимаются правоохранители.