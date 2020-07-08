Житель Подмосковья захотел подарок на день рождения, но лишь лишился миллиона рублей

Безработного жителя Лобни обманули кибермошенники, заманив в ловушку обещанием подарка на день рождения. Подробности сообщила пресс-служба столичного главка МВД

В начале июня на компьютере у пострадавшего всплыло предложение установить на смартфон специальное приложение. Взамен ему пообещали прислать деньги ко дню рождения.

Обрадованный мужчина тут же схватил свой смартфон и установил предлагаемую программу. Но вместо обещанных денег с его карты списали 970,5 тысячи рублей. Для кого-то из мошенников эта сумма действительно могла стать подарком на день рождения.

Возмущенный обманом пострадавший написал заявление в полицию. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку.