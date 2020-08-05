Лидер российского списка Fоrbеs сменился благодаря росту цен на золото

Предприниматель Сулейман Керимов и члены его семьи вышли на первые позиции российского списка Forbes из-за подорожания золота. Состояние семьи Керимова оценивается в 24,7 миллиарда долларов.

По данным рейтинга Forbes Real-Time, капитал владельцев золотодобывающей компанией «Полюс» с начала 5 августа увеличился на 1,7 миллиарда долларов. Семья Керимова потеснила бывшего лидера списка совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. Он оказался на втором месте с капиталом в размере 24,6 миллиарда долларов.

Третьим в рейтинге стал основной владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием 21,9 миллиарда долларов.

Рокировка в списке произошла из-за скачка цен на золото, которое с начала года подорожало на 20%. 4 августа стоимость унции этого драгоценного металла впервые в истории перемахнула отметку в две тысячи долларов. Подорожание золота происходит на фоне падения ВВП Соединенных Штатов. Драгметаллы в ситуации с коронавирусом защищают от неопределенности и роста инфляции, так как считаются надежным активом.