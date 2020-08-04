Цена на золото побила исторический рекорд

По данным биржи, речь идет о стоимости фьючерса на золото с поставкой в декабре. К концу дня цена за унцию этого драгоценного металла упала ниже отметки в 2 тысячи долларов, однако снова начала расти после закрытия торгов.

Подорожание золота происходит на фоне падения ВВП Соединенных Штатов (32,9% во втором квартале 2020 года). Драгметаллы в такой ситуации защищают от неопределенности и роста инфляции.

Ранее независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал «360», что после стремительного роста цены на золото ожидается столь же стремительное падение. Он подчеркнул, что развитие событий с золотом будет зависеть от действий всех центробанков мира. Этот драгоценный металл останется дорогим, если регуляторы продолжат снижать ключевую ставку.