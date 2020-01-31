Керченских ветеранов отправят отдыхать в санаторий. А они все равно защищают чиновницу в шубе

Ветеранам из Керчи предложат подлечиться в санаториях. Власти проверят, нет ли у них проблем с лекарствами. Об этом рассказал замглавы Госсовета Крыма Ефим Фикс, который лично отправился в Керчь разведать обстановку. Душевные старики вступились за нерадивую главу в шубе.

«Первое, что я сделаю, — встречусь со всеми 11 блокадниками, есть о чем поговорить. Планирую я, что со мной будет главврач городской больницы — вдруг будет необходимость в медикаментах, какие-то вопросы оперативные. Мы предложим нашим уважаемым ветеранам пролечиться в наших санаториях крымских, договоренности за ночь мы обеспечили», — рассказал Фикс перед поездкой. Его слова привел ТАСС.

По словам Фикса, ветеранам подготовили двухнедельные путевки в местные санатории. Время они выберут сами.

Встреча с блокадниками началась неожиданно. Старики вступились за главу горсовета Керчи Маю Хужину, ее заместителя Ларису Щербулу и других депутатов, которые ко дню снятия блокады Ленинграда пришли к ним в гости и принесли по пресловутому «батону» и подарили медали. Ветераны горой стали за чиновниц.

«Те, кто был до Маи Викеньтевны, не приходили и не делали ничего. Что неправильно они сделали? С хлебом пришли люди, не с хлебом даже, а с пирогом», — рассказали Фиксу из зала.

Как сообщил сайт «КерчьИНФО», все собравшиеся в зале в один голос высказались против снятия Хужиной с должности. Старики считают, что чиновница не сделала ничего плохого — жаль, никто ей не подсказал, как было бы правильно поздравить ветеранов, чтоб не получить нагоняй от властей Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил главе керченского горсовета Мае Хужиной «волчьим билетом», если та не уволится самостоятельно. Аксенов пришел в ярость, когда узнал, что чиновница не чувствует себя виноватой за историю «с батонами».