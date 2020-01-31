Глава Крыма пригрозил чиновнице в шубе «волчьим билетом»

«Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством», — заявил Аксенов.

Глава Крыма уже созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным. Аксенов пообещал, что если до конца дня его требование об увольнении главы и заместителя городского совета Керчи не будет выполнено, то после выходных он приедет вершить суд в Керчь лично.

«В понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать», — закончил угрозами глава Крыма.

Бывшие блокадники, а ныне жители Керчи никакой обиды на чиновниц не чувствуют. Старики сказали, что довольны и отношением к ним, и гостинцами. Дочь одной из ветеранов рассказала, что ее матери Евгении Прошиной глава керченского горсовета и другие бывшие с ней чиновники преподнесли большой букет цветов, медаль и пирог. На шубы чиновниц ветераны внимания не обратили.