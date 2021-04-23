Кемеровчанка получила письмо от солдата спустя 41 год

Жительница Кемерова получило письмо от солдата. Оно шло к ней 41 год. Информация об этом появилась на странице «Инцидент Кузбасс» в Instagram.

Послание из 1980 года прибыло в Кемерово из Алтайского края.

«И удивление, и радость была, что письмо дошло до адресата, хотя столько времени прошло. Я даже не знаю, где оно было, почему, где лежало, а потом раз — и появилось», — рассказала женщина.

Письмо своей тете отправил племянник. Тогда он служил в армии, а до демобилизации оставалось несколько дней. Но конверт не дошел адресата, а со временем тетя переехала в другой дом.

В результате этой весной письмо получила новая жительница квартиры. Она сфотографировала конверт и выложила в соцсети, рассчитывая, что так найдет адресата. Этот вариант сработал. Получательница письма рассказала об этом племяннику, тот не сразу поверил. Но удивился, что в наше время письма могут так долго идти.

Представители «Почты России» обратили внимание на этот случай. Они сообщили, что по факту запоздалой доставки письма проводится внутренняя проверка. Тем не менее в компании не исключили, что все это могло быть чьей-то шуткой, уточнил РЕН ТВ. Как отметила сотрудник пресс-службы в СФО Галина Гордеенко, по оттиску почтового штемпеля видно, что почта обработала эту корреспонденцию еще в 1980 году.