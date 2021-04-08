Подмосковные садоводы открыли сезон отправки саженцев «Почтой России»

Тысячи коробок с рассадой начали пересылать «Почтой России» в Подмосковье еженедельно. Отправить можно, например, саженцы плодовых или цветущих деревьев, а также ягодных кустов.

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Каждую неделю сотрудники «Почты России» развозят около 4,5 тысячи таких посылок по региону. Коробки тщательно готовят к отправке.

Учитывают даже погоду. В первую очередь растения помещают в упаковку с отверстиями, чтобы внутрь поступал воздух. Вместе с тем используют мох для сохранения влаги у корней.

Рассаду транспортируют в специально заготовленных для этого пластиковых контейнерах. Перед отправкой растения хранятся в холодильном отделении.

Уже сейчас почтальоны доставляют посылки с саженцами груш, яблонь, малины, жимолости, смородины, сливы.

Семена продают и в отделениях почты

Приобрести семена жители могут и в самих отделениях «Почты России». Здесь посетителям предлагают широкий выбор среди 265 видов овощей, зелени и цветов.

Источник фото: unsplash.com

В прошлом году жители купили в почтовых отделениях более 670 тысяч пакетов семян и еще около 14 тысяч луковиц цветов. Дачникам доступно и оформление подписки на издания о саде или огороде.

Ранее стало известно, что около 300 отделений «Почты России» модернизируют и приведут к одному стилю в Подмосковье до осени.