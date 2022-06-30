Кеды Converse уйдут с российского рынка

Американский бренд спортивной обуви Converse уходит с российского рынка. Сайт компании перестанет работать в стране со следующей недели. Об этом сообщили сотрудники компании, информация приводится в Telegram-канале «Отдел стиль жизни». Отмечается, что работникам запрещено официально объявлять о прекращении деятельности компании в стране.

«Сотрудники бренда сообщили, что выступать с заявлениями в соцсетях им запретили, и что сайт бренда просто перестанет работать на следующей неделе (4–5 июля)», — говорится в сообщении канала.

Ранее о намерении покинуть российский рынок объявила компания Nike, которой с 2003 года принадлежит Converse. Там объявили, что фирма полностью уходит из страны — ее магазины в РФ уже не откроются. В связи с этим сайт и мобильное приложение компании также будут отключены.

При этом чуть более месяца назад, 26 мая, источник «Известий» сообщил, что работа российского офиса не останавливалась и Nike останется в России. Не смотря на это, компания не стала продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG).