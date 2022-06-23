Nike полностью ушел из России

Компания Nike заявила, что ее магазины в России уже не откроются, она полностью покидает рынок. Сайт и приложение тоже больше не будут работать.

«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт и мобильное приложение не будут доступны в этом регионе», — сказано в сообщении.

Хотя 26 мая источник «Известий» сообщил, что работа российского офиса не останавливалась и Nike останется в России. Не смотря на это, компания не стала продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG).