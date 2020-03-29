«Кажется, что стены давят, но это нормально». Психолог объяснил, что происходит с нами в изоляции

Изоляция в четырех стенах для многих сродни пытке. Выходить никуда нельзя, и возникает ощущение, что потолок будто давит на тебя. Что это за состояние и к чему оно может привести, рассказал «360» психолог Евгений Фомин.

«Постоянное пребывание в замкнутом пространстве может вызвать страх и панику. Это и понятно: мы привыкли к дедлайнам, коллегам и начальству, которое постоянно занимает наши умы работой. Нет никаких лишних вопросов. Но теперь многие предоставлены сами себе, — подчеркнул психолог. — И это отличный шанс разобраться с тем, что внутри».

По словам Фомина, люди, как правило, отсоединены от общения с собой. Но сейчас акценты внимания меняются.

«Отсюда и ощущение, что стены давят. Но это нормально. Некоторые вообще испытывают подобные чувства впервые. Возникают вопросы: кто я такой? что я хочу? что мне нравится? Сейчас есть шанс ответить на эти вопросы, скорректировать свое будущее, обратить внимание на свое состояние».

Лучшее средство в таких ситуациях — это медитация, уверен психолог. Ее все чаще практикуют люди во всем мире.

Так, известный музыкант Джаред Лето рассказал о своем опыте медитации.