Джаред Лето вернулся из пустыни и удивился переменам в мире

Актер и музыкант Джаред Лето последние 12 дней провел в пустыне без связи с внешним миром. Такой уход для медитации и размышлений называется ретрит. После возвращения домой он опубликовал пост на своей странице в Instagram, где написал, что мир изменился до неузнаваемости.

По словам актера, он вместе со своими спутниками находился в полной изоляции. Они даже не представляли, что происходит за пределами их круга.

«Мы вышли в совершенно другой мир. Тот, что изменился навсегда», — написал Джаред Лето. Актер поделился, что сейчас получает сообщения от родных и близких, а также изучает последние события.

«Отправляю всем позитивную энергию. Сидите дома. Берегите себя», — посоветовал он.

Между тем коллеги Джареда Лето — актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью — напрямую столкнулись с коронавирусом. Тесты выявили в их организмах возбудителя пневмонии.

Всемирная организация здравоохранения уже признала ситуацию с коронавирусной инфекцией пандемией. На сегодняшний день известно, что заражены более 183 тысяч человек, выздоровели почти 80 тысяч. Жертвами распространения инфекции стали более семи тысяч человек.