Каждый второй задолжавший по алиментам москвич признан невыездным

Порядка 26 тысяч москвичей — злостные неплательщики алиментов. При этом почти каждому второму из них запрещено выезжать из страны, рассказали в пресс-службе столичного главка Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП).

На 1 мая, согласно данным ведомства, на принудительном исполнении московских судебных приставов находилось более 26 тысяч исполнительных производств по алиментам, сообщило РИА «Новости». К злостным неплательщикам сотрудники службы применяют весь комплекс мер принудительного исполнения. Ограничение в выезде за пределы России — это та мера, которая применяется особенно часто.

«На 1 мая 2021 года действовало почти 16 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за границу, то есть каждому второму неплательщику запрещено покидать страну», — рассказали в ФССП в преддверии Международного дня защиты детей.

Там также отметили, что в рамках более шести тысяч производств должники ограничены в специальных правах на управление транспортными средствами.

В общей сложности более 200 тысяч москвичей встретят лето в списках невыездных, куда они попали из-за долгов, сообщили в ФССП по столице. На 1 мая в отношении должников действовало свыше 227 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из страны.