Названо число невыездных из-за долгов москвичей

Более 200 тысяч москвичей встретят лето в списках невыездных, куда они попали из-за долгов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице.

«По состоянию на 1 мая 2021 года в ГУФССП России по Москве в отношении должников действовало свыше 227 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

По данным судебных приставов, это в два раза больше, чем в прошлом году. В мае 2020 года таких постановлений было 114 тысяч. В ФССП уточнили, что людям запрещают выезд за границу, если они уклоняются от возмещения причиненного вреда, алиментов, оплаты коммуналки и выплат по кредитам. Это ограничение также применяют к должникам по налогам и сборам, уголовным и административным штрафам.

Сейчас в России действует закон, согласно которому выезд из страны запрещают тем, кто должен от 30 тысяч рублей. У алиментщиков невыездной порог 10 тысяч рублей.

Ранее в бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитали, что в апреле россияне стали активнее использовать дебетовые карты с оведрафтом— задолженность по таким кредитам за год выросла в 3,4 раза.