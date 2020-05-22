Каждый пятый россиянин никогда не пользовался интернетом, а две трети людей выходили в Сеть в последние 24 часа. Таковы данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

«На вопрос, когда вы последний раз пользовались интернетом, 69% респондентов ответили, что в последние сутки, 4% — в последнюю неделю, а 22% не пользовались интернетом никогда», — приводит статистику РИА «Новости».

Интереснее всего людям в интернете читать новости и быть в курсе того, что происходит в мире (41%). 28% россиян с помощью Сети общаются, 25% работают, 17% учатся и смотрят фильмы и программы через интернет.

Большинство респондентов — 51% — выходят в сеть как с мобильных устройств, так и со стационарного компьютера. Только интернетом с телефона пользуются 27%, а тех, кто использует компьютер, — 21%.

Опрос проводили по телефону 15–17 мая, в нем участвовали около тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее стало известно, что многие социально значимые порталы в России сделают бесплатными на мобильных устройствах.