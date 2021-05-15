Каждый десятый российский школьник сообщал незнакомым людям CVC-код своей банковской карты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование международной образовательной компании «ЯКласс».

«Каждый десятый школьник (11%) за последний год называл CVC-код незнакомому человеку. Среди самых часто встречающихся ошибок в пользовании банковскими продуктами стали перевод физлицам по номеру телефона вместо использования терминала (49%), передача карты незнакомому человеку (14%), публикация деталей карты и паспортных данных в интернете — 14% и 12% соответственно», — приводит агентство результаты исследования.

Аналитики выяснили, что банковскими картами пользуются 67% российских школьников. 15% выбирают детские карты, а 52% — обычные. Самые активные пользователи карт — подростки в Самарской области. В этом регионе 86% школьников расплачиваются картами. В Ханты-Мансийском этот показатель достиг 79%, в Новосибирской области — 78%, в Ленинградской области — 76%.

«Новое поколение превосходит предыдущие в финансовой грамотности — у 89% есть сбережения, а банковские карты стали абсолютной нормой для почти 70% детей старше 14 лет», — подчеркнул директор «ЯКласс» в России Андрей Илингин.

В конце апреля уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в социальных сетях, где орудуют мошенники.