Волынец предложила обучать детей безопасному поведению в соцсетях

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в социальных сетях. Обращение направлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, написал сайт RT.

По ее словам, сейчас увеличивается число жертв мошенников в соцсетях среди несовершеннолетних. Дети вступают в группы, в которых ими манипулируют. Как отметила омбудсмен, ребенок должен знать правила поведения в Сети. Например, какую информацию лучше не публиковать и что делать при получении фальшивых ссылок.

«Учитывая вышеизложенное, в целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поддержать инициативу о разработке методологии и методики для обучения школьников безопасному поведению в соцсетях», — говорится в письме.

Ранее Волынец рассказала, что делать родителям, чьи дети подвергаются буллингу в школе.