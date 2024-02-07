Общество 07 февраля 2024, 14:06 Каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников Центробанк: жертвой мошенников чаще всего становились женщины от 25 до 44 лет Unsplash

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Банк России выяснил, что жертвами мошенников в 2023 году в стране чаще всего становились работающие женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования. При этом с аферами мошенников в прошлом году сталкивался каждый десятый россиянин, указано на сайте Центробанка.

«Как правило, сумма потери была менее 20 тысячи рублей. Обычно жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги», — передали в ЦБ.

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Обычно преступники связывались с жертвами через звонки или СМС-сообщения. При этом начали учащаться случаи, когда злоумышленники используют мессенджеры.

Треть пострадавших от действий киберпреступников обратились с заявлениями в свои банки. Сейчас безопасностью банковских услуг россияне удовлетворены на 66,9%.

Мошенники вышли на новый уровень обмана. Они начали рассылать жителям сообщения с фейковых аккаунтов под видом чиновников. Кроме того, злоумышленники стали чаще звонить россиянам от имени начальников, используя искусственный интеллект. Таким образом аферисты меняют голос, создают или подавляют фоновый шум для реалистичности.