Важное 06 февраля 2024, 18:32 Осторожно: мошенники под видом чиновников рассылают жителям Подмосковья сообщения с фейковых аккаунтов Мошенники под видом чиновников начали рассылать жителям Подмосковья сообщения Источник фото: Telegram-канал главы городского округа Можайск

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Мошенники рассылают жителям Подмосковья сообщения с фейковых аккаунтов под видом руководителей городских округов и различных организаций. От лица чиновников они разводят людей на предоставление личной информации и деньги, зачастую грозя им ФСБ.

«Мошенники продолжают рассылать сообщения жителям округа с фейковых аккаунтов руководителей учреждений и организаций, в том числе от моего имени. Это новый способ кражи ваших личных данных и выманивания денег! Очень прошу всегда проверять все сомнительные сообщения!» — написал Денис Мордвинцев, глава городского округа Можайск, в своем Telegram-канале.

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Жителей всего Московского региона настойчиво призвали быть крайне бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Мошенники создают аккаунты под видом глав городских округов Подмосковья, используя их фотографии и имена. В том числе есть случаи со столичными чиновниками.

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