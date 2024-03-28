Эксклюзив 28 марта 2024, 16:18 «Каждый чувствовал ответственность». Подросток — о спасении людей из «Крокуса» Спасавший людей из «Крокуса» школьник: каждый сотрудник там делал все, что мог

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Один из подростков, которые работали в Crocus City Hall в день теракта, рассказал, как ребята старались помочь людям, остановить панику и вывести их из здания. Кто-то направлял толпу, кто-то бежал вперед и кричал, обращая внимание на верный путь, поделился Ярослав Семенов.

Ярославу 15 лет, он учится в московской школе № 1981, во втором корпусе. Вечером 22 марта он был на смене в «Крокусе» вместе со своим другом Эмилем Гусейновым.

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Когда началась стрельба, друзья действовали строго по инструкции — это спасло им жизнь. Кроме того, они смогли помочь выжить десяткам людей.

«Кто-то людей направлял, кто-то бежал вперед и кричал, чтобы бежали. И каждый работник „Крокуса“ пытался помочь, как он может, потому что у каждого была информация, как действовать, выйти из здания. И каждый чувствовал большую ответственность», — подчеркнул Ярослав.

Благодаря слаженной и четкой работе сотрудников, которые помогали эвакуации, удалось избежать еще большего числа жертв.

«Спустя полтора часа я понял, что люди рассосались. Меня встретили старшие работники „Вегаса“, за что им большое спасибо. С помощью их телефона я смог позвонить своим близким и родным», — вспоминает Ярослав.

Друг Ярослава Эмиль тоже помогал выводить людей. В какой-то момент они потеряли друг друга из виду и очень переживали. Спустя несколько дней снова смогли увидеться, придя к мемориалу памяти жертв теракта у концертного зала.